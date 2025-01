2025-01-12 00:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن ينوي الإطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة منذ عامين، "دمج الفصائل" المشاغبة، أو ما يطلق عليها "الوقحة" بحسب تعبير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضمن منظومة الحشد الشعبي.ويتناقض هذا الخيار، إذا صحت التسريبات، مع المطالب الغربية التي تدعو إلى "تفكيك الحشد"، حيث كشفت وسائل إعلام غربية عن أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، […]

The post بعد خطاب المرشد الإيراني.. "الإطار" يفكر بدمج "الميليشيات" بالحشد الشعبي appeared first on جريدة المدى.