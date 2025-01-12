الحسان: لا خوف على العراق والأمم المتحدة لا تتدخل في شؤونه

2025-01-12 00:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، أنه لا خوف على العراق في ظل العملية السياسية القائمة والنظام المؤسساتي الذي تتبعه البلاد، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تتدخل في شؤون البلاد الداخلية.وجاء تصريح الحسان، في مؤتمر صحفي، لدى زيارته مبنى خان ضاري الأثري واجتماعه مع عدد من […]

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