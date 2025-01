موقع أميركي: التواجد الأميركي بين الانسحاب وتعزيز القوات في الشرق الأوسط

2025-01-12 00:55:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد احمد تناول تقرير لموقع، بريكنغ ديفينس Breaking Defense، الأميركي للأخبار العسكرية موقف التواجد الأميركي في الشرق الأوسط بين استعدادات ووعود بالانسحاب من العراق ومناطق أخرى يقابلهما نشر وتعزيز قوات في مكان آخر، مشيرا الى ان هذه الموازنة المعقدة للإدارة الأميركية الجديدة سيتطلب منها الاخذ بنظر الاعتبار التطورات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة […]

