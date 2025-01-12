2025-01-12 01:01:05 - المصدر: ايشان

اليوم، بدا الخطر قريباً من مرقد السيدة زينب في سوريا، حين أُعلن عن إحباط مخطط لتفجيرها، لتبرز احتمالية اندلاع الحرب الأهلية بين السنة والشيعة هناك، وقد تمتد لتشمل المنطقة بأكملها، وتكون حرباً طائفية إذا ما شهد المرقد أي اعتداء. ما يحصل في سوريا، يكرّر مشاهد العراق بعد العام 2003، فالتوترات وتصاعد حدة الصراعات، تذكّر بتفجير […]

ظهرت المقالة من تفجير العسكريين إلى تهديد العقيلة.. زر واحد لإشعال الحرب الأهلية في سوريا والمنطقة أولاً على ايشان.



