وزير الخارجية يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع بشأن سوريا

2025-01-12 04:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس السبت للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية."وأضاف، أنه "وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي الذي رحب بالوزير، كما حضرت الاستقبال سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية، صفية طالب السهيل".