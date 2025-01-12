كلاسيكو "الجوهرة".. تشكيل مكرر منتظر في نهائي السوبر الإسباني

2025-01-12 08:45:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

استقر الثنائي كارلو أنشيلوتي وهانز فليك، مدربا ريال مدريد وبرشلونة، بنسبة كبيرة على تشكيل المواجهة المنتظرة بين الفريقين.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كل فريق سيدخل مباراة اليوم بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة نصف النهائي أمام ريال مايوركا وأتلتيك بيلباو.

ريال مدريد: كورتوا - ميندي - روديجر - تشواميني - فاسكيز - كامافينجا - فالفيردي - بيلينجهام - رودريجو - مبابي - فينيسيوس.

برشلونة: تشيزني - كوندي - مارتينيز - كوبارسي - بالدي - كاسادو - جافي - بيدري - يامال - رافينيا - ليفاندوفسكي.

وكان ريال مدريد قد تغلب على فريق ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، بينما فاز برشلونة على أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-0.