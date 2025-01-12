ميلان مهتم بظهير السيتي

2025-01-12 08:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن كايل ووكر الظهير الأيمن للأزرق السماوي، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جوارديولا بعد الفوز على سالفادور سيتي 8-0 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي: "قبل يومين، طلب ووكر استكشاف خيارات اللعب في الخارج بنهاية مسيرته".

وتابع: "إنه يرغب في الذهاب لبلد آخر للعب سنواته الأخيرة من مسيرته لأسباب عديدة".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميلان مهتم بالتعاقد مع ووكر لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وبينت أن الروسونيري مهتم جدا بضم ووكر خاصة أن القائد ديفيد كالابريا، على أعتاب الرحيل بنهاية الموسم، مع نهاية عقده.

وقال موقع فوتبول إيطاليا: "من غير الواضح ما إذا كان ميلان قد فتح بالفعل محادثات مع المدافع المخضرم أو مانشستر سيتي لضمه".

وخاض ووكر (34 عاما) 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم مع السيتي، بمجموع دقائق بلغ 1159 دقيقة.