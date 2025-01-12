محاولة انتحار "فاشلة" لشخص هندي وسط بغداد

2025-01-12 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة لشخص هندي في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصا هندي الجنسية يدعى ( فينود كومار هاري جان ) مواليد العام 1979 حاول الانتحار عن طريق ضرب نفسه بواسطة سكين في منطقة الرقبة داخل محل عمله في شركة (أور باكون) للمقاولات ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف ، أن "هذا الشخص اصيب بجروح تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسباب محاولة الانتحار".