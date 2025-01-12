مربع أحمر في الوسط.. شوارع بغداد تصحو على زخم مروري خانق

2025-01-12 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، زخما مرورياً شديداً، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، حيث تتركز الازدحامات بشكل كبير جدا في مناطق وسط بغداد وباتجاه شمالها ولاسيما باب المعظم والقاهرة والعطيفية والمزدحمة بشكل كبير جدًا مع بدء امتحانات الجامعات والمدارس.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر الميكانيك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

الوزيرية مزدحمة

شارع المغرب مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

شارع الشيخ الكيلاني مزدحم

شارع الشيخ عمر مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع الصناعة مزدحم

شارع الجوازات مزدحم