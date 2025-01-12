العثور على جثة شاب عليها اثار اطلاقات نارية وسط كركوك

2025-01-12 09:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة كركوك، اليوم الأحد، بالعثور على جثة شاب تم تصفيته بطلقات نارية وسط مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود جثة لشاب من مواليد 2000 يدعى ( غ س م) داخل منزله الواقع في حي الواسطي حيث تم إجراء الكشف على موقع الحادثة وتبين تصفية الشاب برصاصتين في منطقة الرأس من الجسد".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة طوقت المنزل، وفتحت تحقيقا بالحادثة ونقلت الجثة للطب العدلي لمعرفة أسباب القتل".