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البصرة.. موظفون نفطيون يتظاهرون ويطالبون بنسبة من كل برميل خام

البصرة.. موظفون نفطيون يتظاهرون ويطالبون بنسبة من كل برميل خام
البصرة.. موظفون نفطيون يتظاهرون ويطالبون بنسبة من كل برميل خام
2025-01-12 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ إنطلقت، صباح اليوم الأحد، تظاهرة لموظفي شركة الحفر العراقية أمام حقل البرجسية النفطي في محافظة البصرة، مطالبين باحتساب نسبة من برميل النفط للموظفين.

و قال عددٌ منهم لمراسل وكالة شفق نيوز الذي تواجد في التظاهرة: أن "التظاهرة انطلقت بعد معاناة موظفي شركة الحفر العراقية و مطالبتهم المستمرة من دون تطبيق أو تلبية لها"، مؤكداً إن "المطالب تلخصت بإضافة نسبة لموظفي الشركة من كل برميل مستخرج أسوة بباقي الشركات النفطية".

و تابع، القول إن "الشركة تحولت إلى خاسرة بسبب سوء الإدارة، و استمرار تراجعها سيؤثر بشكل كامل على عمليات الاستخراج و تحويلها إلى شركات أجنبية مسيطرة على عقود العمل".

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