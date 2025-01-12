البصرة.. موظفون نفطيون يتظاهرون ويطالبون بنسبة من كل برميل خام
2025-01-12 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ إنطلقت، صباح اليوم الأحد، تظاهرة لموظفي شركة الحفر العراقية أمام حقل البرجسية النفطي في محافظة البصرة، مطالبين باحتساب نسبة من برميل النفط للموظفين.
و قال عددٌ منهم لمراسل وكالة شفق نيوز الذي تواجد في التظاهرة: أن "التظاهرة انطلقت بعد معاناة موظفي شركة الحفر العراقية و مطالبتهم المستمرة من دون تطبيق أو تلبية لها"، مؤكداً إن "المطالب تلخصت بإضافة نسبة لموظفي الشركة من كل برميل مستخرج أسوة بباقي الشركات النفطية".
و تابع، القول إن "الشركة تحولت إلى خاسرة بسبب سوء الإدارة، و استمرار تراجعها سيؤثر بشكل كامل على عمليات الاستخراج و تحويلها إلى شركات أجنبية مسيطرة على عقود العمل".