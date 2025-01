2025-01-12 10:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، بتأثر العراق بمرتفع جوي فتنخفض الحرارة وتصحو الأجواء.

The post مرتفع جوي يبدأ التأثير على طقس العراق فتنخفض الحرارة وتصحو الأجواء appeared first on جريدة المدى.