2025-01-12

المدى/بغداد دمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى. ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن "أكثر من 60 ميلا مربعا احترقت، ولا تزال المخاطر قائمة اشتدت النيران ليلة السبت. ولا تزال هيئة […]

