العثور على جثة شاب عشريني داخل منزله وسط كركوك

2025-01-12 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، بالعثور على جثة شاب في العشرينيات من عمره داخل منزله وسط محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية، وبناءً على بلاغ من أحد المواطنين، عثرت على جثة شاب عشريني داخل منزله في إحدى غرف المنزل بحي الواسطي وسط كركوك، وكانت الجثة تحمل آثار إصابتين بطلقات نارية، إحداهما في الرأس".

وأوضح المصدر أن "الجريمة لا تزال غامضة حتى الآن، وتم توجيه أوامر بتشكيل فريق تحقيق على الفور لكشف ملابسات الحادثة والتوصل إلى الجاني".

وأشار إلى أن "المؤشرات الأولية تدل على أن الجريمة جنائية وليست إرهابية"، مبيناً أن "الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال التحقيقات".