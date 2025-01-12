2025-01-12 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، من تحرير مختطفة والقاء القبض على متهم بالخطف "خاطفها" في بغداد.

وقال بيان للقيادة، تسلمته " بغداد اليوم" ان "العملية نفذت بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائهم الخطف، مبينا انه وبعد استحصال اوامر القبض القضائية، وبالاشتراك مع مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة بالتنسيق مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية".

وأضاف البيان، انه " تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد، وبعد جمع المعلومات والتحري، جرى كشف موقع الجاني ومداهمة داره واعتقاله ضمن منطقة الدورة/حي الصحة جنوبي العاصمة وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وعلى الصعيد نفسه، تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، من إلقاء القبض على 24 متهماً متورطين في قضايا جنائية مختلفة، أبرزها الخطف ، السرقة، والإرهاب، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وأفاد بيان، للمديرية تسلمت "بغداد اليوم" نسخة منه، ان العملية، "تضمنت القبض على متهم مطلوب عن جريمة خطف فتاة، وآخر مطلوب وفق المادة 4 إرهاب، ومتهمين آخرين بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية ومحال تجارية ودراجات نارية، فضلا عن ضبط خمس عجلات لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

وتؤكد مديرية مكافحة الإجرام في البيان، أن حملاتها مستمرة للحد من الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار في بغداد، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تسهم في دعم جهود مكافحة الجريمة .