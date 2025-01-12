اليوم.. مواجهتان في انطلاق الجولة السابعة من سلة المحترفين
2025-01-12 10:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة، بإقامة مباراتين تلعبان في قاعة الشعب، الأولى ستكون بين حامل اللقب الدفاع الجوي وضيفه غاز الشمال، وتعقبها مواجهة التجارة والكرخ.
ويعول مدرب غاز الشمال، حسين طلال، على معنويات لاعبيه العالية ، بعد تغلبهم على الحشد الشعبي في المواجهة السابقة ،مشددا على أهمية الفوز على حامل اللقب لاسيما أنه سيتواجد ضمن فرق الثمن النهائي.
أما في المواجهة الثانية التي تجمع صاحب الظهور الأول في الدوري، التجارة متذيل الترتيب مع الكرخ الثامن، فيتشارك كلاهما الطموح نفسه وهو تحقيق فوز يصالحان به جماهيرهما ونسيان الخسارة في الجولة الماضية.
تنطلق اليوم الأحد، منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين العراقي بكرة السلة، بإقامة مباراتين تلعبان في قاعة الشعب، الأولى ستكون بين حامل اللقب الدفاع الجوي وضيفه غاز الشمال، وتعقبها مواجهة التجارة والكرخ.
ويعول مدرب غاز الشمال، حسين طلال، على معنويات لاعبيه العالية ، بعد تغلبهم على الحشد الشعبي في المواجهة السابقة ،مشددا على أهمية الفوز على حامل اللقب لاسيما أنه سيتواجد ضمن فرق الثمن النهائي.
أما في المواجهة الثانية التي تجمع صاحب الظهور الأول في الدوري، التجارة متذيل الترتيب مع الكرخ الثامن، فيتشارك كلاهما الطموح نفسه وهو تحقيق فوز يصالحان به جماهيرهما ونسيان الخسارة في الجولة الماضية.