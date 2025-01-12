التربية ترفع مقترحات تحقيق الهدف الرابع للاستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الالكسو في الدوحة

2025-01-12 10:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، عن رفع مقترحات تحقيق الهدف الرابع للاستدامة ضمن فعاليات مؤتمر الالكسو في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "وفدا وزاريا رفيع المستوى برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد ضايع العزاوي رفع صدى المقترحات التربوية الضامنة للتعليم الشامل والتكنولوجي الحديث خلال فعاليات مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب المقام في الدوحة".

وأضاف البيان أن "المجتمعون ناقشوا على مدى ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر السبل الكفيلة والهادفة الى تطوير العملية التعليمية عبر التحول الرقمي، وكيفية تمكين المعلمين من قيادة الصفوف الدراسية وايصال المفردات المنهجية في خطوة طموحة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الرامي الى توفير تعليم جيد منصف يُعزز فرص التعلم مدى الحياة للجميع دون استثناء".

وحضر الاجتماع حسب البيان، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر لولوة بنت راشد بن محمد والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر ومدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية فراج العجمي ونخبة من الوزراء والباحثين والمختصين بالشأن التربوي والتعليمي العربي.