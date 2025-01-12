2025-01-12 10:54:04 - المصدر: ايشان

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تكليف معاوية محمد الشامي، الملقب بـ”أبا اليزيد” مشرفاً على مقام السيدة زينب (عليها السلام) في سوريا. يأتي تداول هذا الخبر بعد أن أفادت وكالة الانباء السورية في بيان نشرته، أمس السبت، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، بقيام الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، بإحباط محاولة […]

ظهرت المقالة هل كُلِفَ “أبو اليزيد” بالإشراف على مقام السيدة زينب؟ أولاً على ايشان.



