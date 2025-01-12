2025-01-12 10:54:04 - المصدر: ايشان

رهنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة رفع سنِّ التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان اليوم القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذيَّة. وأوضح عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر في تصريح لجريدة “الصباح” أنَّ “اللجنة الماليَّة قدَّمتْ مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكنَّ أيَّ قانونٍ يتضمَّن جنبةً ماليَّةً يُعدّ من […]

ظهرت المقالة البرلمان يعيد النظر بسن التقاعد اليوم أولاً على ايشان.



