2025-01-12 11:40:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

في عالمٍ تتسارع فيه التغيرات وتكثر التحديات، يبقى نور السيرة النبوية مصدراً هادياً ومرشداً للمؤمنين، في هذا الكتاب الذي صدر حديثا "لماذا أُحبُّه ؟!!"، يبحر الأديب والمفكر السوري، عز الدين محمد الدوماني في عمق السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مُستعرضاً العديد من المواقف التي تعكس مكارم الأخلاق، الرحمة، والإنسانية التي تحلى بها سيد الخلق.

شملت المواقف التي تم تناولها في الكتاب جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية والسياسية والنفسية وغيرها، في زمن قد يظن كثير من الناس أنه مختلف، فالنبي الكريم بُعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما جاء في الحديث الصحيح: "إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، وليُخرج الناس من الظلمات إلى النور.

جمع المؤلف في كتابه، العديد من مواقف السيرة النبوية، متأملاً في كيفية معالجة النبي الكريم لها، مما يبرز الحنان والعطف والرحمة والشفافية التي تحلى بها سيد البرية، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يُرشد من حوله ليخرجهم من الجهل والظلمة والبغي والأنانية.

من خلال هذا الكتاب، يسعى المؤلف إلى الإجابة على سؤال عاطفي وعميق: "لماذا أُحبُّه؟!!" ويكشف لنا في كل فصل لماذا كانت حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمثابة نبراس يهتدي به المسلمون، وسبباً في إلهامهم للسعي نحو الخير، العدالة، والرحمة.