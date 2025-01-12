أسعار الدولار تعاود الارتفاع بالصيرفات والأسواق المحلية في العراق

2025-01-12 11:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، ارتفاعاَ جديداَ في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن أسعار الدولار سجلت مع افتتاح بورصتي بغداد سعر البيع 151.250 دينار، بينما سجل سعر الشراء 150.750 دينار لكل 100 دولار.

وسجل سعر الدولار مبيع في أربيل 151.250 دينار، بينما سعر الشراء 150.900 دينار لكل 100 دولار، وفي البصرة سجل سعر البيع 151.500 دينار ، فيما سجل سعر الشراء: 151.000 دينار لكل 100 دولار.