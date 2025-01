غياب التنفيذ لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى يعيق جهود إعادة الإعمار وتعويض المتضررين

2025-01-12 11:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصما زالت قضية إعمار المناطق المحررة وتعويض الأهالي المتضررين من الإرهاب والنزوح تشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة العراقية، رغم مرور سنوات على تحرير تلك المناطق. وفي الوقت الذي يطالب فيه نواب ومسؤولون بالإسراع في تنفيذ الخطط المتعلقة بإعادة الإعمار، يعاني الملف من تعثر واضح بسبب غياب التمويل الكافي، وضعف آليات التنفيذ، وتفشي الفساد في بعض […]

