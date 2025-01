2025-01-12 11:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن اتجاه للاستفادة من العاطلين المسجلين ضمن الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إنه"حسب البرنامج الحكومي، فان قروض المشاريع الصغيرة مقسمة إلى (20و30و50 مليون دينار) وشرط يكون هنالك مشروعا حقيقيا وفق جدوى اقتصادية". وأضاف، أن"الوزارة تقوم بإدحال المقترض بدورات في مراكز التدريب […]

The post العراق يتحرك لدعم العاطلين: قروض ميسرة وفرص عمل حكومية appeared first on جريدة المدى.