ضبط (3) حاويات أدوية معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

واسط/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن إحباط محاولة تهريب (3) حاويات أدوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط، تمكنت وفقاً لقرار قضائي، من ضبط ثلاثة حاويات حجم (40) قدم تحتوي على (أدوية بشرية متنوعة، أدوات تستخدم في …

