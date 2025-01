2025-01-12 11:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر أمني، اليوم الاحد ، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة لشخص هندي في بغداد. وقال المصدر لـ عراق اوبزيرفر إن “شخصا هندي الجنسية يدعى ( فينود كومار هاري جان ) مواليد العام 1979 حاول الانتحار عن طريق ضرب نفسه بواسطة سكين في منطقة الرقبة داخل محل عمله في شركة (أور باكون) للمقاولات …

The post بغداد.. محاولة انتحار فاشلة لشخص هندي first appeared on Observer Iraq.