حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يبلغ 50 مليار دولار ويسجل نموا 10%

2025-01-12 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد "تسوي وي"، يوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق وصل الى 50 مليار دولار في العام 2024 الماضي.

وقال "وي" في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، ان التعاون العلمي بين الصين والعراق سجل نتائج مثمرة، وحسب الأرقام فإن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بلغ 50 مليار دولار أمريكي وسجل نموا بنسبة 10‎%‎، مردفا بالقول، " نشعر ان هذا الرقم تقدم بشكل سلس".

وأضاف أن التعاون بين الصين والعراق لا يقتصر على مجال واحد، و إنما يشمل المجالات كافة منها الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات ومشاريع المدارس وغيرها من المجالات.

وقال السفير ايضا، "نحن نتباحث في مجال الرقمي و الاتصالات وغيرها من المجالات، ونحن حريصين على تعميق المجالات بين الصين والعراق".

وذكر أن، التعاون بين البلدين يصب بصالح الكسب المشترك، وسيقدم المساهمة في اعادة الإعمار والاقتصاد وتعزيز الصناعة للشعب العراقي.

وعن التعامل بالعملة المحلية الصينية، قال "تسوي وي"، إن التعاون باليوان بين العراق والصين لا يتعلق بدول اخرى، اننا نطور العلاقات مع العراق وبالنسبة بالجانب العراقي يطور علاقته مع الدول الاجنبية.

وأوضح أن استخدام اليوان بالتبادل التجاري بين العراق والصين جاء تلبية لاحتياج بين البلدين، ومن أجل خفض التكاليف بالصادرات والواردات، معتبرا أنه من الأفضل استخدام العملات المحلية بدلا من استخدام العملات الاجنبية، وان استخدام العملة بين البلدين لا يزال في المرحلة الابتدائية.

ولفت السفير الصيني الى أنه "في السنوات الأخيرة بذلنا جهودا كبيرة تسهيل المواطنين العراقيين الحصول على تأشيرة الدخول".

وتابع القول إنه "في العام الماضي خفضنا الرسوم وسهلنا منح الوثائق وفتحنا قنصلية في أربيل لتسهيل الحصول على التأشيرات"، منوها الى ان القنصلية في البصرة ستعمل في المستقبل على تفتح باب التأشيرة".