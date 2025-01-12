"التصفيات في خطر".. حارس محمد يوجه رسائل حاسمة للاتحاد والمدرب كاساس

2025-01-12 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد "حارس محمد" لاعب المنتخب العراقي السابق والمدرب والمحلل الكروي، يوم الأحد، أن المدرب الحالي للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، بحاجة ماسة إلى مستشار ميداني ذو خبرة أعلى لدعم الفريق في التصفيات المقبلة، كما انتقد تصريحات نائب رئيس الاتحاد العراقي يونس محمود، واصفًا إياها بـ "المستفزة"، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على أداء المنتخب.

وقال حارس محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المدرب الحالي للمنتخب العراقي، كاساس، "يحتاج إلى مدرب ميداني آخر يملك خبرة واسعة في التدريب لدعمه خلال فترة التصفيات".

وأوضح، أن هذا النموذج كان قد تبنّاه كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي الذي قاد منتخبات كبيرة مثل إيران، حيث استعان بمستشارين فنيين متخصصين لدعمه في مراحل حرجة من التصفيات.

وأشار حارس محمد، إلى وجود مدربين في إسبانيا يمتلكون خبرة أكبر من كاساس، مع إمكانية الاستعانة بأحدهم كمستشار فني للفريق العراقي، مثلما فعل كيروش عندما استعان بالبرتغالي فان غادا في إيران.

وأكد محمد، أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في مشوار المنتخب العراقي نحو التأهل، خاصة في ظل وجود مباراتين مهمتين و4 مباريات أخرى في التصفيات.

وفي سياق آخر، انتقد حارس محمد التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الاتحاد العراقي، يونس محمود، خلال بطولة الخليج العربي، حيث وصفها بأنها "مستفزة".

وأوضح أن تصريح يونس محمود في البطولة حفّز المنتخب السعودي والجمهور بأكمله ضد المنتخب العراقي، مما أثر سلباً على أداء الفريق العراقي في المباراة.

وأشار إلى أن لمحمود دوري تحفيزي للاعبي المنتخب داخل المنزع، إلا أن تصريحاته للإعلام أثرت بشكل سلبي.

وختم حارس محمد تصريحاته بضرورة تعيين ناطق رسمي باسم الاتحاد العراقي، لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل، مشددًا على أهمية توحيد الصفوف خلف الفريق لتحقيق التأهل المطلوب.