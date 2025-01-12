اتحاد الطائرة يعلن تفاصيل دوري "الثمانية الكبار"

2025-01-12 11:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنالاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، عن مباريات دوري الـ8 الكبار للدوري الممتاز بمشاركة ثمانية فرق متأهلة.

وقال رئيس الاتحادحبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد حدد يوم 24 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، موعدا لانطلاق مواجهات البطولة، حيث سيضيف فريق البيشمرگة في قاعتهمنافسة الشرطة، بينما يحل فريق المقدادية ضيفاً على نينوى في قاعة كلية التربيةالرياضية، وتحتضن قاعة بلد لقاء مصافي الشمال والدغارة ويواجه أربيل منافسه غازالجنوب بقاعة "أكاد" عنكاوا.

وأضاف أن، نادي هيتقدم للاتحاد اعتذاره عن المشاركة في دوري الـ8 الكبار، وقرر الاتحاد صعود فريقيالمقدادية والدغارة ليكملا عقد (الثمانية الكبار).

كما أكد اللاوندي، أنمنتخب العراق سيشارك في البطولة العربيةللأندية والتي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، للفترة من 13-26 كانون الثانيالجاري.