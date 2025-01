2025-01-12 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرياض/ عراق اوبزيرفر انطلقت، اليوم الاحد، فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة بينهم العراق. وكان قد اكتمل وصول وزراء الخارجية العرب إلى مقر انعقاد الاجتماع في الرياض. ومن المقرر أن تقسم هذه القمة إلى قسمين، الأول يشارك فيه الوزراء العرب بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. …

The post بمشاركة العراق.. اجتماع الرياض الدولي الموسع بشأن سوريا ينطلق first appeared on Observer Iraq.