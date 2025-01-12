انخفاض ملحوظ يطرأ على اسعار الدولار في أسواق بغداد

2025-01-12 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، امام الدينار العراقي انخفاضا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 151200 دينار مقابل 100 دولار. وأضاف أن اسعار البيع في …

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