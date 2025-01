2025-01-12 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اصدرت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، امرا بايقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الانفاق المالي للسنة الحالية.

