الثلوج الكثيفة تغلق طريقا حيويا في اقليم كوردستان

2025-01-12 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ناحية "زيني ويرتي" في اقليم كوردستان، يوم الأحد، إغلاق الطريق المؤدي إليها بسبب تساقط الثلوج الكثيفة.

ودعت المديرية في بيان اليوم، سائقي المركبات عدم استخدام الطريق حفاظا على سلامتهم وسلامة الركاب حتى وصول فرق إزالة الثلوج وتنظيف الطريق.

ويربط طريق زين ورتي بين الإدارتين المستقلتين "سوران" و "رابرين" وهي تتبع قضاء "رواندز" في محافظة اربيل، وتضم الناحية 17 قرية ويبلغ عدد سكانه 10 آلاف نسمة.