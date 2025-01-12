قصي هاشم: تقارب المستوى بين الفرق يعزز القيمة التنافسية للدوري المحلي

2025-01-12 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أشاد المحلل الفني، قصي هاشم، بالمستوى الذي شهدته الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم العراق، عاداً أنها حملت تطوراً إيجابياً يعكس جاهزية الفرق وحدّة المنافسة على لقب الموسم الحالي.

وقال هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" التقارب الكبير في المستوى بين الفرق، خاصة من المركز الأول إلى المركز الثامن، يمثل حالة صحية تسهم في إبقاء القيمة التنافسية عالية".

وأشار هاشم إلى أن " الفارق الحالي بين المتصدر، القوة الجوية صاحب الـ 28 نقطة، وفريق نفط ميسان صاحب المركز الثامن، يبلغ سبع نقاط فقط، مما يمنح الدوري إثارة وتوازناً بين الفرق"، مبيناً أن : "ابتعاد الفرق بفارق كبير من النقاط يفقد التنافس قيمته، لكننا اليوم نجد فرقاً مثل الشرطة (26 نقطة)، الزوراء (25 نقطة)، النفط (23 نقطة)، والطلبة (21 نقطة) ضمن دائرة المنافسة، ما يعزز القيمة التنافسية للدوري المحلي".

كما لفت هاشم إلى أن "عودة فريق الطلبة للمنافسة تضيف مزيداً من الإثارة إلى الدوري، مشيرا إلى أن الجولة الأخيرة أظهرت تنافساً قوياً ليس فقط بين الفرق المتقدمة، بل حتى في المناطق الدافئة".

وتابع هاشم أن" هناك فجوة بدأت تتسع بين الفرق المتأخرة، مثل الحدود وديالى، مقارنة بفريق الكرخ، حيث يبلغ الفارق بينهما ثماني نقاط، مما قد يضعف روح المنافسة في المراكز الأخيرة مع مرور الوقت إذا استمر الوضع على حاله "، لافتاً الى أن" استمرار تقارب النقاط بين الفرق سيضمن بقاء الدوري على مستوى عالٍ من الإثارة، ويعكس تطور الكرة العراقية في المنافسات المحلية".



