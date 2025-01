"بمشاركة العراق ودول عربية وأوروبية".. انطلاق اجتماع الرياض الموسع حول سوريا

2025-01-12 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد انطلقت يوم الأحد، فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة. ‎وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هو امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ‎ويهدف الاجتماع، إلى تقديم العون لسوريا في هذه المرحلة، من خلال دعم العملية […]

