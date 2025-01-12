"بمشاركة العراق ودول عربية وأوروبية".. انطلاق اجتماع الرياض الموسع حول سوريا
2025-01-12 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى
المدى/بغداد انطلقت يوم الأحد، فعاليات الاجتماع الموسع حول سوريا الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة. وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هو امتداد للاجتماع الذي استضافته مدينة العقبة الأردنية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويهدف الاجتماع، إلى تقديم العون لسوريا في هذه المرحلة، من خلال دعم العملية […]
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