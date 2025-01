2025-01-12 13:10:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تنشر (المدى)، اليوم الأحد، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية. - البيع 151750 ديناراً لكل 100 دولار. - الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.

