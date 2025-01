2025-01-12 13:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس السوبر الإسباني. وتقام مواجهة مثيرة في الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وضيفه أوساسونا مساء اليوم الأحد. حيث تمكن برشلونة من التأهل إلى …

The post الكلاسيكو المنتظر.. ريال مدريد يواجه برشلونة في نهائي السوبر الإسباني 2025 first appeared on Observer Iraq.