وزير الداخلية: بعد غلق الحدود مع سوريا توقفت عمليات تهريب المخدرات

2025-01-12 13:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بأن جميع المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة، فيما لفت إلى أن عملية دخول المخدرات للعراق توقفت. وقال وزير الداخلية، في حديث متلفز تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “جميع المنافذ الحدودية مع سوريا ما زالت مغلقة”، مردفا بالقول: “بعد غلق الحدود توقفت عمليات دخول …

