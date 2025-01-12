2025-01-12 13:27:04 - المصدر: ايشان

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن وجود مناقشات داخل إسرائيل تقترح تقسيم سوريا إلى “كانتونات” بهدف حماية الأقليات. وبحسب الصحيفة فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ترأس قبل يومين اجتماعا وزاريا صغيرا يسبق مناقشة مقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ركز على التدخل التركي في سوريا. تناولت مداولات مجلس الوزراء تطورات الأوضاع في سوريا، وخاصة معالجة […]

ظهرت المقالة بحجة حماية الأقليات.. صحيفة عبرية: إسرائيل تناقش تقسيم سوريا إلى “كانتونات” أولاً على ايشان.



