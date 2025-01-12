الاستثمار تلزم المجمعات السكنية باستخدام منظومات الطاقة الشمسية

2025-01-12 13:27:04 - المصدر: ايشان

ألزمت الهيئة الوطنية للاستثمار، الشركات المنفذة للمجمعات السكنية المنجزة أو قيد العمل، بتوفير منظومات طاقة شمسية للوحدات فيها، بينما تعتزم محافظة بغداد نصبها في المدارس المنفذة من قبلها. وقال رئيس الهيئة حيدر مكية لجريدة “الصباح”: إن “الهيئة وبناءً على توجيهات رئاسة الوزراء باستخدام مصادر الطاقة البديلة، قررت تضمين عقود الاستثمار التي تبرمها مع الشركات ورجال […]

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