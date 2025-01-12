بارزاني يزور بغداد اليوم للقاء الرئاسات الأربع وبحث أزمة الرواتب

2025-01-12 13:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

اكد مصدر مطلع، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، ان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني سيصل العاصمة بغداد الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

وأفاد المصدر، لـ "بغداد اليوم"، ان" بارزاني سيلتقي بـ الرئاسات الأربع، لمناقشة إشكالية رواتب موظفي الإقليم و بحث العلاقات بين الإقليم وبغداد".

وفي وقت سابق، ذكر مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "بارزاني سيلتقي في بغداد رؤساء، الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمود المشهداني، وقادة الإطار التنسيقي".

وأضاف، أن "الزيارة ستكون مخصصة لأزمة الرواتب، فضلا عن المخاطر التي تواجه البلاد، في ظل التغييرات الإقليمية، إضافة إلى أن بارزاني سيشرح للسوداني أهداف زيارته إلى سوريا، لكي يكون الموقف العراقي موحدا، ويتجنب اعتراض بغداد".

وأشار إلى أنه "بعد زيارة بغداد، سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، حيث يلتقي هناك بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وبعدها يتوجه إلى الحسكة مقر الإدارة الذاتية ليلتقي بقائد قوات قسد مظلوم عبدي، ومجموعة من القوى الكردية، بينهم المجلس الوطني، وقادة الإدارة الذاتية".

وفي السياق ذاته هدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، الأربعاء الماضي بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، بقوله في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، مؤكدا في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".