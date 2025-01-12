2025-01-12 13:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، ظهر الأحد، عن توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة رسمية الى بريطانيا يوم غد الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيجري زيارة رسمية لمدة يوم واحد، بناء على دعوة رسمية وجهت له سابقاً وسوف يناقش مع المسؤولين هناك التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود العراق بإبعاد نفسه عن دائرة الصراع والحرب، كذلك سيبحث ملف الاقتصاد والاستثمار والتسليح مع المسؤولين في المملكة المتحدة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "السوداني سوف يركز في حواراته في بريطانيا على الملف الأمني، وسوف يبين لهم خطوات الحكومة العراقية في السيطرة على المشهد الأمني وخطواتها تجاه السيطرة على السلاح خارج إطار الدولة، وملف الفصائل سيكون ضمن مباحثات السوداني هناك، فهناك رغبة دولية بأن يتم الحد من سلاح الفصائل، خلال المرحلة المقبلة".

‎وتأتي الزيارة بعد اجتماع مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث تمت مناقشة الاستعدادات لزيارة السوداني إلى المملكة المتحدة بعد دعوة رسمية.

‎وكان من المقرر في البداية أن يزور السوداني لندن في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، ولكن الزيارة تأخرت بعد ذلك مع مكتبه الإعلامي مشيرا إلى التطورات الإقليمية في ذلك الوقت.

‎وهذه الزيارة، تأتي بعد أيام فقط من اختتام السوداني لزيارة ليوم واحد إلى طهران، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بيششكيان والمرشد علي خامنئي.