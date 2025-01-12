مجلس الخدمة ووزارة المالية يكملان إجراءات الحذف والاستحداث لأكثر من 6 ألاف درجة وظيفية.. وثيقتان

2025-01-12 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، استكمال إجراءات الحذف والاستحداث لأكثر من 6 ألاف درجة وظيفية تشمل (الصيدلة والأسنان وصيانة تقنيات طبية وبعض الدرجات المتفرقة)، مبيناُ أنه «تم ارسال الكتاب لوزارة الصحة لإصدار أوامر المباشرة».

وذكر المجلس في وثيقتين اطلعت عليهما «بغداد اليوم» أن «مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية تستكمل إجراءات الحذف والاستحداث لأكثر من 6 ألاف درجة وظيفية تشمل (الصيدلة والأسنان وصيانة تقنيات طبية وبعض الدرجات المتفرقة)، وترسل الكتاب لوزارة الصحة لإصدار أوامر المباشرة».

وبيّن المجلس أن "الكتاب الصادر عنه مرفق بـ قرص "CD“ يتضمن أسماء لتعيين الوجبة الثانية من خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية المشمولين بقانون التدرج الطبي لذوي المهن الطبية والصحية".









