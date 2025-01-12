ارتفاع وتيرة العمل في مشروع ملعب نادي الكرمة
2025-01-12 14:25:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
تواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، العمل على إكمال مشروع إنشاء ملعب نادي الكرمة في محافظة الأنبار، الذي يمتد على مساحة 25 دونماً، ويتسع لـ 5,000 متفرج، وفقاً للمواصفات العالمية.
وقال مدير المشروع، أزهر طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نسبة الإنجاز الحالية بلغت 43%، مشيرا إلى أن المدرجات اكتملت بشكل شبه نهائي".
وأضاف طالب أن" المرحلة التالية ستتضمن تنفيذ أعمال المضمار المحيط بالملعب، الذي يبلغ طوله 400 متر، على أن تغطى أرضية الملعب بالعشب الطبيعي، مع استخدام تقنيات حديثة لتصريف مياه الأمطار، لضمان جودة الأرضية أثناء الأحوال الجوية المتقلبة. كما سيتضمن المشروع بوابات إلكترونية وغرفاً مخصصة للاعبين، تم تجهيزها بأحدث المعايير".
وأكد مدير المشروع أن" الهياكل وأعمال البناء اكتملت بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الجهود تتركز الآن على مرحلة التشطيبات النهائية. كما باشرت الفرق الهندسية، العمل على الأبنية الخدمية، بما في ذلك غرف حراس الأمن وخدمات البوابات".
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحركة الرياضية في المحافظة وتوفير مرافق متطورة تلبي احتياجات الفرق والجماهير.
تواصل الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة، العمل على إكمال مشروع إنشاء ملعب نادي الكرمة في محافظة الأنبار، الذي يمتد على مساحة 25 دونماً، ويتسع لـ 5,000 متفرج، وفقاً للمواصفات العالمية.
وقال مدير المشروع، أزهر طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نسبة الإنجاز الحالية بلغت 43%، مشيرا إلى أن المدرجات اكتملت بشكل شبه نهائي".
وأضاف طالب أن" المرحلة التالية ستتضمن تنفيذ أعمال المضمار المحيط بالملعب، الذي يبلغ طوله 400 متر، على أن تغطى أرضية الملعب بالعشب الطبيعي، مع استخدام تقنيات حديثة لتصريف مياه الأمطار، لضمان جودة الأرضية أثناء الأحوال الجوية المتقلبة. كما سيتضمن المشروع بوابات إلكترونية وغرفاً مخصصة للاعبين، تم تجهيزها بأحدث المعايير".
وأكد مدير المشروع أن" الهياكل وأعمال البناء اكتملت بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الجهود تتركز الآن على مرحلة التشطيبات النهائية. كما باشرت الفرق الهندسية، العمل على الأبنية الخدمية، بما في ذلك غرف حراس الأمن وخدمات البوابات".
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحركة الرياضية في المحافظة وتوفير مرافق متطورة تلبي احتياجات الفرق والجماهير.