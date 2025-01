2025-01-12 14:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان الى نصف ساعة. وذكر بيان للدائرة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مجلس النواب، قرر تأجيل انعقاد جلسته إلى نصف ساعة”. وأضاف البيان أن “ذلك جاء لعدم اكتمال النصاب القانوني”.

