نائب: تهديدات الانسحاب "ورقة محروقة" وحكومة الإقليم لا تستطيع صرف رواتب شهر واحد- عاجل

2025-01-12 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب الكردي السابق في البرلمان كاوة محمد، الأحد، على تهديدات الانسحاب الأحزاب الكردية بالانسحاب من بغداد، واصفا إياها بالورقة المحروقة، وذر الرماد في العيون.

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة إقليم كردستان لا تستطيع صرف رواتب شهر واحد لموظفيها من دون الأموال التي تحصل عليها من الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأضاف أن "الحل لقضية رواتب الموظفين في كردستان هو الحوار، والإلتزام بالاتفاقات وقانون الموازنة من قبل حكومة الإقليم، وليس بالتهديد، لأنه هذا التهديد غير منطقي، كون الأجواء في كردستان غير مهيئة، ويوجد تباعد في الأجواء بين الأحزاب".

وتابع محمد أن "تهديدات الانسحاب الأحزاب الكردية بالانسحاب من بغداد، ورقة محروقة، وذر الرماد في العيون".

وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".