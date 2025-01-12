رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية التوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل

2025-01-12 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (12 كانون الثاني 2025)، أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وذلك خلال لقائه في قصر بغداد، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم الأحد في قصر بغداد، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بتجاوزها".

وأشار رشيد حسب البيان، إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل ومنتظم".

كما أوضح أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالشكل الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب من شريحة الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد.

من جانبه أعرب العطواني عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على توجيهاته القيمة، وحرصه على تأمين حقوق المواطنين كافة، مستعرضاً جهود اللجنة وخططها الاستراتيجية التي تلبي احتياجات البلاد وأبناء الشعب كافة.



