برلماني يكشف أبرز التعديلات على قانون أسس تعادل الشهادات

2025-01-12 15:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل ناظم الشبلي، يومالأحد، عن التعديلات التي أجريت بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، من بينهاما يخص "الدول المانحة" وفترة إقامة الطالب فيها.

وقال الشبلي، لوكالة شفق نيوز، إن"اجتماعا عقد مع أعضاء لجنة التعليم العالي النيابية، بخصوص قانون أسس تعادلالشهادات العلمية، وأجريت بعض التعديلات على القانون، ومنها كانت لغوية".

وأضاف أن "من بين التعديلات هو شرط تسميةالدولة المانحة وأصبح بلد الدراسة، ما يتيح للجميع الدراسة وليس مثل السابق"،مبينا أن "التعديل تضمن فقرة الإقامة، حيث ستكون للدكتوراه البحثية ستة أشهرغير متصلة، وتكون فقرة إقامة الماجستير تسعة أشهر يحق للطالب استثمار 60 يوماللاستراحة".

وتابع "كما تم تعريف السنة الدراسيةوالتقويمية"، موضحا أن "القانون سيكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية، وليس بأثر رجعي".