2025-01-12 15:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس نينوى ساجدة الأفندي، يوم الأحد، عن وجود 20مشروعاً متلكئاً في عموم المحافظة، فيما أكدت إيقاف شركات عن العمل في العديد منالمشاريع المتلكئة.

وقالت الأفندي، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى قطعت شوطاً كبيراً فيمعالجة قضية المشاريع المتلكئة في المحافظة"، مبينة أن "الحكومة المحليةقامت باستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وسحبت العمل من الشركات المنفذة لعددمنها وحولتها إلى شركات أخرى بغية إنجازها بسرعة وضمن المواصفات المطلوبة".

وأضافت أن "أبرز المشاريع المتلكئة المهمة في نينوى كان خلال الفترةالماضية هو مشروع مطار الموصل"، مشيرة إلى أن "هذا التلكؤ جاء نتيجةالمشكلات في التمويل المالي وهذه القضية حلت الآن عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرةإلى الموصل".

وفي وقت سابق، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أن المشاريع المتلكئة فيالمحافظة تراجعت خلال الأشهر الأخيرة من 146 مشروعاً إلى 17 مشروعا فقط.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، بافتتاح مطارالموصل الدولي يوم 10 حزيران/يونيو المقبل من العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حجر الأساسلمشروع تنظيم وتأهيل الواجهة النهرية للمدينة القديمة في أيمن الموصل في محافظةنينوى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار.