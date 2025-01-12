رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات

2025-01-12 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات .

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني".

وأضاف ،أنه"جرى خلال اللقاء، بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والسبل الكفيلة بتجاوزها".

وأشار رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان إلى" ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية ومتابعة آليات صرف المستحقات المالية لمؤسسات الدولة بشكل عادل ومنتظم".

وأكد ،على"أهمية التوصل إلى حلول جذرية في إطار الدستور بشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالشكل الذي يحفظ حقوق أبناء الشعب من شريحة الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد".

من جانبه أعرب العطواني "عن شكره وامتنانه ،لرئيس الجمهورية على توجيهاته القيمة، وحرصه على تأمين حقوق المواطنين كافة، مستعرضاً "جهود اللجنة وخططها الاستراتيجية التي تلبي احتياجات البلاد وأبناء الشعب كافة".